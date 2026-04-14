福岡市・天神の商業施設「VIORO（ヴィオロ）」が、2027年春に「アミュプラザ天神」として開業することが分かりました。福岡市・天神の商業施設「VIORO」は、地下3階、地上8階建てで「大人の働く女性」をターゲットに2006年に開業しました。2022年11月以降は、JR九州のグループ会社であるJR博多シティが管理・運営をしています。JR九州によりますと、2027年春に「アミュプラザ天神」として開業する予定で、アミュプラザ