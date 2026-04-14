クアルコムとSnapは、Snapの次世代ARグラス「Specs」に「Snapdragon XR」プラットフォームを搭載するための、複数年におよぶ戦略的提携を締結した。両社が10年にわたり築いてきた協力関係をさらに拡大する提携となる。 Snapの子会社Specsが開発する「Specs」は、現実世界にデジタルコンテンツを重ねて表示できる、シースルー型のスタンドアロンARグラス。発売は今年後半を予定している。搭載するSnap O