OPPOは、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」のティザー映像を公開した。4月21日のグローバル発表が予告されており、今夏には日本国内でも発売される予定。 ティザー映像より ティザー映像では、Find X9 Ultra本体のほかにも「Earth Explorer Kit」が確認でき、レバーやボタンを備えたグリップケースに望遠レンズを装着できることが分かる。