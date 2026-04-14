OPPOは、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra」のティザー映像を公開した。4月21日のグローバル発表が予告されており、今夏には日本国内でも発売される予定。

ティザー映像より

ティザー映像では、Find X9 Ultra本体のほかにも「Earth Explorer Kit」が確認でき、レバーやボタンを備えたグリップケースに望遠レンズを装着できることが分かる。

また、9日にはOPPO Find X9 Ultraが搭載するカメラの概要がXに投稿されていた。「トゥルーカラーカメラ」とフロントカメラを含む全6眼のカメラをアップグレードしたとされている。

背面カメラは、メイン・3倍望遠・10倍望遠の3眼が「ハッセルブラッド（Hasselblad）」の名称を冠していることがわかる。

「ハッセルブラッド 2億画素 超高感度メインカメラ」は1インチセンサーに匹敵する光の取り込み量で、「ハッセルブラッド 5000万画素 10倍光学望遠カメラ」は焦点距離が230mm。

また、「OPPO Find X8 Ultra」と比較した光の取り込み量は、「ハッセルブラッド 2億画素 3倍スーパーポートレート望遠カメラ」が36%向上、「5000万画素 超広角カメラ」が56%向上とされている。

ほかにも、「次世代トゥルーカラーカメラ」は光感度が43%向上、「5000万画素 大型センサーフロントカメラ」は画素数が56%増加とアピールされている。