14日の昼過ぎ、山形県南陽市漆山で住宅などが複数燃える火災がありましたが、火は2時間以上が経ち鎮圧されました。これまでのところ、けが人などの情報は入っていません。 【写真を見る】【速報】南陽市の火災は鎮圧状態に激しい炎で家などが4～5棟燃え、さらに被害は増える模様火事の鎮火はまだ確認されず（山形） 消防によりますと、きょう午後0時半ごろ、南陽市漆山で「住宅が燃えています」などと目撃した人から11