エレコムが、ハンディファンの2026年モデルとして4製品12アイテムを4月上旬より発売することが発表された。 【画像あり】冷凍プレート付きや100段階調整できるモデルも商品画像一覧（画像多数） ラインナップは、スタンダードモデルの「FAN-U261シリーズ」、冷却プレート付きの「FAN-U262シリーズ」、ナトリウムイオン電池と冷却プレートを搭載した「FAN-U264シリーズ」、ナト