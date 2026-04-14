NHKのエースとして数々の大舞台を踏んだ和久田麻由子アナ（37）が、3月いっぱいでNHKを退社。4月からはフリーとして、日本テレビの新たな報道番組への出演が噂されている。【もっと読む】滝川クリステルが“覚醒進次郎”との「おうちデート」と馴れ初めを“今”明かした戦略性「東大出身の和久田アナは、才媛が集うNHKの中でも別格の存在です。NHKでは通常、新人アナは2、3カ所の地方局を経験し、30才前後で東京に戻りますが、彼