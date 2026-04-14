世の中には、「お金をふやせますよ」とうたうさまざまな投資手法があふれています。しかし、そのなかには、プロでも勝つのが難しい「いばらの道」や、一瞬でお金を奪い取る「地獄のワナ」がいくつも紛れ込んでいます。投資の世界で確実に資産を築くために必要なのは、強すぎる敵と戦うことではなく、安全にゴールできる「最強の道」を選ぶことです。本記事では、ふつうの会社員から投資で資産30億円を手にしたマサニー氏の著書『子