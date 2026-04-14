「楽しいお散歩が恐怖に変わった瞬間」と題した1歳の女の子の動画がInstagramで話題になりました。女の子の表情が一変したきっかけは、ついてくる自分の影。幼い時期ならではの、可愛らしいリアクションに、「人生1周目すぎる♡」「疲れが吹っ飛びました」と、多くの反響が寄せられています。【動画】春のお散歩を楽しんでいた女の子、突然表情が一変…？動画に出てくる女の子は、つっきーちゃん1歳。真っ青な空の下、菜の花