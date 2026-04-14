「楽しいお散歩が恐怖に変わった瞬間」と題した1歳の女の子の動画がInstagramで話題になりました。女の子の表情が一変したきっかけは、ついてくる自分の影。幼い時期ならではの、可愛らしいリアクションに、「人生1周目すぎる♡」「疲れが吹っ飛びました」と、多くの反響が寄せられています。



【動画】春のお散歩を楽しんでいた女の子、突然表情が一変…？

動画に出てくる女の子は、つっきーちゃん1歳。真っ青な空の下、菜の花が続く砂利道で春を感じながら、ママとのお散歩を楽しんでいました。周りには人ひとり見えず、つっきーちゃんの後ろには、河川敷と青い空が広がっています。お散歩を楽しむつっきーちゃんをママが撮影していると、突然、何かに気がついたつっきーちゃん…！



目の前に見える、自分の“影”に気がつき、「ん！？」と一瞬動きが止まるつっきーちゃん。少し後ずさりをしてみても、自分に付いてくる影に、「この子、ついて来てる？」と気持ちを代弁するかのようなテロップが添えられます。



もう一度歩いてみても、やっぱりついてくる影に、口を大きく開けて驚いた表情でママに助けを求めるつっきーちゃん…！



片足を上げて離れようとするものの、もちろん同じように片足が上がる影……。自分と同じ動きをする影に、目が離せないつっきーちゃんは、そのままどんどんと後ずさりをしていきます。



どこまでもついてくる影から逃げようと一生懸命なつっきーちゃん。最後は、ママに助けを求め、両手を上げて駆け寄ってくる姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠11.moon.y）に話を聞きました。11歳と9歳のふたりのお姉ちゃん、そして1歳のつっきーちゃんの3姉妹の子育てをされています。



ーー動画を撮影していたときの、ママのお気持ちを教えてください。



「動画を撮影していたとき、本当は可愛い菜の花とのほのぼのしたお散歩動画を撮っていました。突然影を怖がったときは、内心驚きながらも、こんなに分かりやすく怖がっている姿が面白可愛くてカメラを回し続けてました（笑）。動画には声は入っていませんが、実際にはママの笑い声が入ってます（笑）」



ーーつっきーちゃんは、影を怖がらなくなりましたか？



「あの動画の後も少し怖がっていたのですが、姉たちが“影踏み鬼ごっこ”で楽しむ姿を見せたら、怖がることはなくなりました♡」



ーーママから見たつっきーちゃんは、どのようなお子さまでしょうか？



「誰にでも手を振るような明るい子で、いつも素敵な笑顔でみんなを笑いに包んでくれるパワフルな濃いお花のような存在です。動画のような、時折見せる怖がりな一面で、より一層家族を楽しませてくれます♡」



ずっとついてくるお友達の”影”に初めて出会った、つっきーちゃんの可愛らしい反応に多くのコメントが寄せられました。



「え〜♡可愛すぎて、胸が苦しいです…w」

「『！！』の顔が、可愛すぎるw」

「それはね…昔から言い伝わる、”影”って言うんだよ…！」

「これはもうハプニング映像の大賞です（笑）」

「え、え、ちょっとちょっと！可愛すぎるんですけど♡よく撮れましたね？！これは貴重」



Instagram（＠11.moon.y）では、大きなお目目にクシャッと笑う笑顔が印象的なつっきーちゃんの元気いっぱいで可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）