この記事をまとめると ■2026年4月14日に日産が長期ビジョンを発表した ■発表のなかでいくつかの新型モデルを明かした ■新型スカイラインも今後のモデル戦略のなかにしっかりと含まれていた 丸形テールでスカイラインも復活する！ 2026年4月14日、巨額赤字にあえぐ日産が長期ビジョン発表会を開催した。ここでは、今後どのような戦略で自動車業界を乗り越えていくのか、その方向性が語られた。詳細なビジョンについてはあらた