日本メーカーが20％超を担当！ 開発を支える「主要5社」の役割とはアメリカのボーイング社が開発を進めている次世代の大型機「777X」。日本のANAホールディングスは、次世代のフラッグシップ機として同機を発注しており、航空ファンの間でも注目されている機体です。【主翼折れます！】777Xの特長「ビックリ翼」や機内（写真で見る）このボーイング777Xですが、実は「日本企業の技術」が非常に大きな役割を果たしているという