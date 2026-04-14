歌手でタレントの森口博子が13日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の小林幸子への深い感謝の思いや、YouTubeチャンネルで共演した際のエピソードを明かした。この日、森口は「先日、小林幸子さんに鴨鍋をお送りさせていただきました」と報告。小林から送られてきたという豪華なセッティングの写真を公開し「お店のようなセッティングに、感動しました」「SNSにまでアップしてくださり、『今まで食べたどれよりもおいしい』と言って