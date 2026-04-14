森口博子、小林幸子への感謝を告白「全てリスペクトです！そして、大好きです」

歌手でタレントの森口博子が13日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の小林幸子への深い感謝の思いや、YouTubeチャンネルで共演した際のエピソードを明かした。

この日、森口は「先日、小林幸子さんに鴨鍋をお送りさせていただきました」と報告。小林から送られてきたという豪華なセッティングの写真を公開し「お店のようなセッティングに、感動しました」「SNSにまでアップしてくださり、『今まで食べたどれよりもおいしい』と言っていただき、感激です」と喜びをつづった。

続けて、小林のYouTubeチャンネルに出演したことにも触れ「二人でかなり盛り上がりました」と振り返った。

また、小林との関係について「お仕事で色々辛かった20代の頃、お手紙をいただき、凄く励まされました。お見合い話を持ってきてくださったり（笑）」と長年の深い交流を回想。「いつも、愛情いっぱいの幸子さん 何よりもその場が一気に華やかになるオーラと圧倒的な歌唱力と、全てリスペクトです！そして、大好きです」と尊敬と愛情をストレートに告白した。

最後に、YouTubeの内容について「途中、涙が溢れたの その訳は…是非、ご覧下さいませ」と視聴を呼びかけ、ブログを締めくくった。