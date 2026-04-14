【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が4月13日、自身のInstagramを更新。マネージャーの結婚式に参列したことを報告し、マネージャーとの2ショットを公開した。【写真】「今日好き」出身美女「眼福すぎる」タイトミニワンピで美人マネと密着◆中島結音、ミニワンピでマネージャーの結婚式参列 2ショットも公開