「今日好き」中島結音、タイトミニワンピで“人生初”結婚式参列 美人マネージャー顔出しの密着ショットに反響「可愛いが渋滞してる」「仲の良さ伝わる」
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が4月13日、自身のInstagramを更新。マネージャーの結婚式に参列したことを報告し、マネージャーとの2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「眼福すぎる」タイトミニワンピで美人マネと密着
中島は「ゆのん人生初めての結婚式行ってきました」と報告し、美しいボディラインが際立つタイトなミニワンピースにノーカラーのショートジャケットを羽織った結婚式コーディネートを公開。「優秀で美人で手際が良くていつも笑顔でゆのんの自慢のマネージャーの結婚式で本当に幸せな空間に包まれました」と自身のマネージャーの結婚式だったそうで、「本当に感動しました。（まさかの開始3秒で爆泣き）」とつづった。ソファーに座ったウエディングドレス姿のマネージャーに横から抱きついている2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛い」「憧れのスタイル」「眼福すぎる」「マネージャーさん美人」「仲の良さ伝わる」「可愛いが渋滞してる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「眼福すぎる」タイトミニワンピで美人マネと密着
◆中島結音、ミニワンピでマネージャーの結婚式参列 2ショットも公開
中島は「ゆのん人生初めての結婚式行ってきました」と報告し、美しいボディラインが際立つタイトなミニワンピースにノーカラーのショートジャケットを羽織った結婚式コーディネートを公開。「優秀で美人で手際が良くていつも笑顔でゆのんの自慢のマネージャーの結婚式で本当に幸せな空間に包まれました」と自身のマネージャーの結婚式だったそうで、「本当に感動しました。（まさかの開始3秒で爆泣き）」とつづった。ソファーに座ったウエディングドレス姿のマネージャーに横から抱きついている2ショットも披露している。
◆ 中島結音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデ可愛い」「憧れのスタイル」「眼福すぎる」「マネージャーさん美人」「仲の良さ伝わる」「可愛いが渋滞してる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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