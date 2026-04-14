「Lenovo Legion Tab(8.8", 5)」 レノボ・ジャパンは、ベイパーチャンバーによる最新冷却システムを搭載した8.8型ゲーミングタブレット「Lenovo Legion Tab(8.8", 5)」と、学生やデジタルネイティブ向けを謳う13型AIタブレット「Lenovo Idea Tab Pro Gen 2」を4月17日に発売する。直販予定価格はLenovo Legion Tab(8.8", 5)が119,860円前後、Lenovo Idea Tab Pro Gen 2が79,860円前後。 Lenovo Legion Tab