編隊を組んでアラビア海を航行する米空母エイブラハム・リンカーンなどの艦船/Petty Officer 1st Class Jesse Mo/US Navy via CNN Newsource（CNN）イランとの戦争開始から6週間後、米国のトランプ大統領は海軍に対し、この紛争において最も困難な任務を与えた。それはイランの港湾の封鎖と、戦略的に重要なホルムズ海峡から同国製の機雷を除去することだ。米中央軍（CENTCOM）によると、封鎖命令は13日午前10時（米東部時間）から