ゴールデンウィーク（GW）に、家族で大阪から東京へ帰省予定で、新幹線代を調べていたら、未就学児は膝に乗せれば無料だと知りました。 夫は「往復で3万円も浮くなら膝でいいでしょ」と前向きでも、約2時間半の移動を考えると「本当にそれで快適なのか」と迷ってしまうのではないでしょうか。 本記事では、未就学児の運賃ルールと、実際の快適さやコスパについて分かりやすく解説します。