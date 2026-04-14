家族4人でGWに「大阪→東京」帰省！ 夫は「子どもを膝に乗せれば3万円浮く」と言いますが、約2時間半なら“未就学児無料”でも一席分払うほうが快適ですよね？ 節約と快適さの選び方とは

未就学児の新幹線料金ルール

まずは、基本となるルールを確認しておきましょう。未就学児（6歳未満）は、大人1人につき2人まで無料で乗車できます。ただし、条件は座席を使わないことです。つまり、膝の上に座らせなければなりません。

子ども用に座席を確保する場合は、こども料金（大人の約半額）が必要です。東海道新幹線の場合、新大阪から東京の「のぞみ」こども料金は、GWは最繁忙期にあたり割増もあり片道7560円、往復で1万5120円、未就学児2人分では3万240円となり、往復3万円浮くという感覚にも納得できます。



2時間半の移動、「膝の上」は現実的？

費用だけを見るとお得に感じますが、実際の移動を考えると印象は変わります。

未就学児は長時間じっとしているのが難しく、途中で動きたがったりぐずったりする可能性が高いでしょう。そのたびに親が対応しなければならず、結果的にほとんど休めないのではないでしょうか。

また、2時間半抱っこし続けるのは体力的にも負担が大きく、トイレや荷物の出し入れも不便です。想像以上に、親の疲労が大きくなる点は覚悟が必要です。



座席を確保するメリット

お金を払ってでも席を取るべきかと迷うポイントですが、実は費用以上のメリットがあります。座席があると、子どもは自分のスペースを確保できるため、おやつや動画などで機嫌よく過ごしやすいでしょう。

さらに、親は抱っこから解放され、移動中の疲労が軽減できます。帰省後にそのまま予定がある場合でも、余裕を持って行動できる点はメリットです。

また、座席があることで周囲への気遣いも減らせます。膝の上での移動は、どうしても子どもの動きが制限されにくく、となりの乗客に気を遣う場面が増えがちです。席を確保しておくと、親子ともに落ち着いて過ごしやすくなり、結果的に移動時間の満足度も高まりやすいでしょう。



節約と快適さ、どう考える？

最終的にどちらにするのかは、何を優先するかで決まります。節約を重視するなら、膝の上での移動も選択肢の1つです。ただし、GWの混雑や長時間移動の負担を考えると、想定以上に疲れる可能性があります。

一方、快適さや安心感を優先するなら、子どもにも座席を用意するほうが満足度は高いでしょう。混雑する時期は、座席があることで余計なストレスを減らせます。



GWは「のぞみ」全席指定席に注意

移動時間帯や列車の選び方によっても、快適さは大きく変わります。GW期間中は「のぞみ」が全席指定席となるため、自由席で気軽に乗ることはできません。そのため、直前では希望の時間帯や並び席が取れない可能性もあります。

家族での移動では、席が離れると負担が大きくなるため、早めに指定席を予約しておきましょう。事前に準備することで、移動中のストレスを減らせます。



まとめ

ルールでは、未就学児は膝に乗せれば無料です。しかし、約2時間半の新幹線移動は想像以上に負担がかかります。往復で約3万円の節約は魅力ですが、その分の快適さや体力消耗も無視できません。

特に、GWのような混雑時は、座席を確保することで移動のストレスを大きく減らせます。単に費用の安さだけでなく、移動中の負担や到着後の過ごしやすさも踏まえて判断しましょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社 きっぷのルール

執筆者 : 仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士