【リアス・グレモリー 生足バニーVer. 2nd】 9月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「リアス・グレモリー 生足バニーVer. 2nd」を9月に発売する。価格は39,600円。 本製品は、アニメ「ハイスクールD×D HERO」より、ヒロインの一人「リアス・グレモリー」の生足バニー姿を1/4スケールでフィギュア化