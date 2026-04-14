【リアス・グレモリー 生足バニーVer. 2nd】 9月 発売予定 価格：39,600円

フリーイングは、フィギュア「リアス・グレモリー 生足バニーVer. 2nd」を9月に発売する。価格は39,600円。

本製品は、アニメ「ハイスクールD×D HERO」より、ヒロインの一人「リアス・グレモリー」の生足バニー姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。

生足がまぶしいバニースタイルとポールダンスで誘惑する姿を立体化しており、抜群のプロポーションと魅惑のボディは、ポールダンスと合わせることで彼女の魅力と美しさを再認識できる。

また今回の生足バニーVer.の発売を記念して、別売りの「姫島朱乃 生足バニーVer. 2nd」を使用して2人を一緒に飾れる特別台座を同梱している。

「リアス・グレモリー 生足バニーVer. 2nd」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約410mm（※金属ポール含む） その他仕様組合せ用専用台座付き（直径：約380mm）

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会