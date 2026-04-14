熊野那智大社の「桜花祭」で舞を披露する巫女。奥は那智の滝＝14日午前、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社で14日、自然の恵みに感謝する「桜花祭」が開かれ、ご神体の「那智の滝」の前で桜の花のかんざしを挿した2人の巫女が優雅な舞を披露した。大社によると、平安時代に花山法皇が那智山で千日間の山ごもりをした際、桜の美しさに感銘を受けて和歌を詠んだ故事にちなむ祭典。滝の前に桜の枝