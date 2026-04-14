オウガ・ジャパンは、新型フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」を発表した。価格は31万8000円。4月15日以降、直販ストアやAmazon.co.jp、楽天市場のほか、各量販店、KDDI「au +1 collection」や、IIJmio、イオンモバイルなどで順次発売される。 本稿では、国内初投入となるOPPOの横折り型スマホ「OPPO Find N6」のクイックフォトレビューをお届けする。 外観 大きさは、折りたたみ時が約74×1