オウガ・ジャパンは、新型フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」を発表した。価格は31万8000円。4月15日以降、直販ストアやAmazon.co.jp、楽天市場のほか、各量販店、KDDI「au +1 collection」や、IIJmio、イオンモバイルなどで順次発売される。

本稿では、国内初投入となるOPPOの横折り型スマホ「OPPO Find N6」のクイックフォトレビューをお届けする。

外観

大きさは、折りたたみ時が約74×160×8.9mm、展開時が約146×160×4.2mm。重さは約225g。約6.6インチのカバーディスプレイと、約8.1インチのメインディスプレイを備える。いずれもリフレッシュレートは最大120Hz。

チップセットは、クアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。バッテリー容量は6000mAhで、最大80Wの急速充電と50Wの無線充電に対応する。また、防水・防塵性能は、IP59をはじめIP58／IP56に対応する。

SIMは、nanoSIM×2、またはnanoSIM＋eSIMのデュアルSIM構成をサポートする。

右側面に集約されたボタン。前モデルのアラートスライダーに代わり、新たに「Snap Key」が配置されている

折り目部分については、独TÜV Rheinlandの「折り目最小化認証」を取得。60万回開閉しても画面の平坦さが維持できるとしている。

角度によっては折り目を視認できるものの、触ると段差をほとんど感じない

カメラ

リアカメラは、Hasselblad監修の3眼構成。2億画素の広角カメラ、5000万画素の超広角カメラ、5000万画素のペリスコープ望遠カメラに加え、正確な色再現を支えるスペクトラムセンサーを搭載している。また、インカメラはカバー側・メイン側ともに2000万画素。

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インターフェイス

後述のスタイラスペン

スタイラスペン

オプション品として、専用スタイラスペン「OPPO AI Pen」も用意される。直販ストアで単体販売されるほか、端末を購入すると数量限定特典としてプレゼントされる。なお、カバーディスプレイとメインディスプレイの両方でペン入力ができる。

カメラではシャッターボタンとして利用できる

ペンへの充電は端末背面から

主なスペック 項目 内容 大きさ 開いた時：約146×160×4.2mm閉じた時：約74×160×8.9mm 重さ 約225g メモリー／ストレージ 16GB（LPDDR5X）＋512GB（UFS4.1） メインディスプレイ 8.12インチ（2480×2248、412PPI）AMOLED（SDC E7＋COE）、1-120Hz可変リフレッシュレート、標準輝度600ニト、最大輝度1800ニト、ピーク輝度2500ニト カバーディスプレイ 6.62インチ（2616×1140、431PPI）AMOLED（BOE X3）、1-120Hz可変リフレッシュレート、標準輝度600ニト、最大輝度1800ニト、ピーク輝度3600ニト チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 リアカメラ 超広角：5000万画素、F値2.0、画角120°広角：2億画素、F値1.8、画角90°、2軸OIS望遠: 5000万画素、F値2.7、画角34°、2軸OIS フロントカメラ 2000万画素、F値2.4、画角91° バッテリー 6000mAh、最大80W SUPERVOOC（急速充電）、最大50W AIRVOOC（無線充電） 認証 側面指紋認証、顔認証 SIM nanoSIM×2、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Bluetooth 6.0 OS ColorOS 16.0（Android 16ベース）