Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5第1話で衝撃展開を迎えたキャラクターより、別れのメッセージ動画が公開された。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第1話『15インチの強烈なダイナマイト』のネタバレが含まれています。 「この動画を観ているなら、その名の人物として覚えていてくれ」--> この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第1話『15インチの