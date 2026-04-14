【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの梅宮アンナが4月14日、自身のInstagramを更新。髪の毛をバッサリ切った姿を公開した。【写真】乳がん治療中の53歳タレント「本当に美人」1年伸ばした髪をバッサリカット◆梅宮アンナ、金髪ショートヘア姿披露2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを明かしていた梅宮。今回の投稿では肩の下まで