乳がん公表の梅宮アンナ「抗がん剤後の髪の毛はどーしても質が悪いので」1年伸ばした髪をバッサリカット「本当に美人」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの梅宮アンナが4月14日、自身のInstagramを更新。髪の毛をバッサリ切った姿を公開した。
【写真】乳がん治療中の53歳タレント「本当に美人」1年伸ばした髪をバッサリカット
2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを明かしていた梅宮。今回の投稿では肩の下まで伸びていた髪の毛をバッサリとカットし、ショートヘアになった姿を披露した。「髪の毛も生えて、1年伸ばしてバッサリと切りました」「抗がん剤後の髪の毛はどーしても質が悪いので、、カットします。伸びたら切る、伸びたら切る。これの繰り返しかな」と、髪の毛との付き合い方をつづっている。
この投稿に、ファンからは「アンナちゃんといえばショートヘア」「やっぱり似合ってる」「いつ見ても本当に美人」「応援してます」「勇気をもらってます」などの声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じてアートディレクターの世継恭規氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
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◆梅宮アンナ、金髪ショートヘア姿披露
2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、抗がん剤治療や右胸の全摘出手術、放射線治療などを受けたことを明かしていた梅宮。今回の投稿では肩の下まで伸びていた髪の毛をバッサリとカットし、ショートヘアになった姿を披露した。「髪の毛も生えて、1年伸ばしてバッサリと切りました」「抗がん剤後の髪の毛はどーしても質が悪いので、、カットします。伸びたら切る、伸びたら切る。これの繰り返しかな」と、髪の毛との付き合い方をつづっている。
◆梅宮アンナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アンナちゃんといえばショートヘア」「やっぱり似合ってる」「いつ見ても本当に美人」「応援してます」「勇気をもらってます」などの声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じてアートディレクターの世継恭規氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
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