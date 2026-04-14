【CSM ゴーストドライバー】 4月14日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：28,600円 バンダイは、なりきり玩具「CSM ゴーストドライバー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月14日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は28,600円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゴースト」放送10周年を記