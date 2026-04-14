【CSM ゴーストドライバー】 4月14日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：28,600円

バンダイは、なりきり玩具「CSM ゴーストドライバー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月14日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は28,600円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゴースト」放送10周年を記念して変身ベルト「ゴーストドライバー」を「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(略称：CSM)」シリーズで商品化したもの。

セットにはDX版から様々なアップグレードを施した「ゴーストドライバー」に加え、「オレゴースト眼魂」「スペクターゴースト眼魂」「カノンスペクターゴースト眼魂」が付属し、3人の仮面ライダーの変身再現が楽しめる。

ゴーストドライバー本体は、DX版から造形・塗装をアップデートされ、より劇中のイメージに近い外観を実現。正面の透明パーツはパールカラー、内部ディテールはシルバーカラーなど、本体全面に塗装を施し、重厚感を増した外観となっている。

付属するゴースト眼魂も、DX版ではホログラムだったステッカーをメタリックな仕様となり、背面のQRシール・刻印を取り除くことで、劇中のイメージに近い印象となっている。

また、電源ON時の操作で3モードの切り替えが可能。天空寺タケル(演：西銘駿氏)の台詞が発動可能なゴーストモード、深海マコト(演：山本涼介氏)の台詞が発動可能なスペクターモード、深海カノン(演：工藤美桜氏)の台詞が発動可能なカノンスペクターモードを搭載。

各台詞は本体底面に新設された台詞ボタンを押すことで発動できる。スペクターモードでは、変身待機音がスペクター専用のもので固定され、スペクターゴースト眼魂以外をセットした際も「仮面ライダースペクター」としてのなりきり遊びが楽しめる。

台詞ボタンのほかに、天面にBGMボタンと効果音ボタンの2つが増設されている。効果音ボタンでは「ベルト出現音」、「ゴースト眼魂起動音」などのなりきり遊びを彩る効果音のほか、変身中のフォームに合わせた個別必殺音なども発動可能。BGMは主題歌「我ら思う、故に我ら在り」をはじめ9曲を収録されている。

さらに台詞ボタンの操作では3人の変身者のほかに、ユルセン(演：悠木碧氏)・英雄ゴースト(演：関智一氏)の台詞も発動できる。

また、本商品と連動可能な「CSM15英雄ゴースト眼魂セット」の商品化も決定した。

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(C)石森プロ・東映