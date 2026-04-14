【プレデターマスク クロニクル】 4月下旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「プレデターマスク クロニクル」を4月下旬から全国のカプセル自販機（ガチャマシン）にて順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、映画「プレデター」シリーズと「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場する「プレデ