ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は13日（日本時間14日）、本拠地でのエンゼルス戦に「2番右翼」で先発出場。初回と6回裏の打席に本塁打を放った。1試合2本塁打はキャリア47回目。MLB公式サラ・ラングス記者によると史上最速ペースになるという。対するエンゼルスも、「2番中堅」で出場したマイク・トラウト外野手の2本塁打で応戦。8回表に一時リードを奪ったが、最終回にサヨナラ負けを喫した。