Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。朝の洗面台で歯を磨き、フロスを通し、最後に舌をケアする。トータル3分の口腔ケアルーティン。出張先のホテルでも、昼休みのオフィスでも、ポーチからさっと取り出して使える。そんな口腔ケア習慣を叶えてくれるのが、「国産チタン舌クリーナー2」です。今回、本製品を試す機会が得られたので