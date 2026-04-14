【モデルプレス＝2026/04/14】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月12日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の2ショットを公開した。【写真】43歳元なでしこ「理想の親子」61歳元アスリート夫が3歳娘抱っこ◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆娘の仲良しショット披露丸山は「最近の日常」と添え、公園のような場所で撮影した写真を複数枚投稿。「家族時間の中、ほぼ走ってる私たち。ぷくぷ