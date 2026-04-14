丸山桂里奈「61歳がんばれ」3歳娘抱える夫・本並健治氏のショット公開「パパ大好きなの伝わる」「優しい笑顔が素敵すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/14】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月12日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の2ショットを公開した。
【写真】43歳元なでしこ「理想の親子」61歳元アスリート夫が3歳娘抱っこ
丸山は「最近の日常」と添え、公園のような場所で撮影した写真を複数枚投稿。「家族時間の中、ほぼ走ってる私たち。ぷくぷくの足が速すぎて追いつくのがやっと笑」と娘の成長を明かし、本並氏に向かって走る娘の姿を披露した。「最近特に抱っこ抱っこと、パパに抱っこと 61歳がんばれ笑」と記し、本並氏と娘の2ショットも公開。本並氏が、ドリンクを手にした娘を腕に抱き笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
また「自由が丘で用事、シェイクを、暑い日だったので こうして2人の時間も大切にしていきたいな」とつづり、ホイップクリームがトッピングされたドリンクを飲む本並氏の写真なども載せている。
この投稿は「優しい笑顔が素敵すぎる」「家族愛にほっこり」「パパ大好きなの伝わる」「最高に可愛い」「理想の親子」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「理想の親子」61歳元アスリート夫が3歳娘抱っこ
◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏＆娘の仲良しショット披露
丸山は「最近の日常」と添え、公園のような場所で撮影した写真を複数枚投稿。「家族時間の中、ほぼ走ってる私たち。ぷくぷくの足が速すぎて追いつくのがやっと笑」と娘の成長を明かし、本並氏に向かって走る娘の姿を披露した。「最近特に抱っこ抱っこと、パパに抱っこと 61歳がんばれ笑」と記し、本並氏と娘の2ショットも公開。本並氏が、ドリンクを手にした娘を腕に抱き笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
◆丸山桂里奈の投稿に「パパ大好きなの伝わる」と反響
この投稿は「優しい笑顔が素敵すぎる」「家族愛にほっこり」「パパ大好きなの伝わる」「最高に可愛い」「理想の親子」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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