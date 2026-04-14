メ～テレ（名古屋テレビ） 14日の朝早く、愛知県半田市でバイクと軽ワゴン車が衝突し、バイクに乗っていた男性が大けがをしました。 警察によりますと午前4時45分ごろ、半田市東郷町の交差点で、「軽自動車とバイクの事故。若い男性の意識がない」と当事者から警察に通報がありました。 県道を西向きに走っていたバイクと、北向きに走っていた軽ワゴン車が出合い頭に衝突したとみられ、直後にバイクから火が出ま