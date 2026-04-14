最近、「もう一度英語を学びたい」と考える50代・60代・70代が増えています。実際、英語学習は脳のトレーニングにもなるとされ、シニア世代にこそおすすめと言えそうです。ただ、「昔の勉強法では話せなかった」といった苦手意識を持つ人も少なくありません。そこで注目したいのが、英検1級・TOEIC満点を持つ翻訳者の中山裕木子さんが提唱する“シンプルな英語学習”。カンタンで、実践的な学び方とは――。一定の英語の知識がある