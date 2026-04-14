最近、「もう一度英語を学びたい」と考える50代・60代・70代が増えています。実際、英語学習は脳のトレーニングにもなるとされ、シニア世代にこそおすすめと言えそうです。ただ、「昔の勉強法では話せなかった」といった苦手意識を持つ人も少なくありません。そこで注目したいのが、英検1級・TOEIC満点を持つ翻訳者の中山裕木子さんが提唱する“シンプルな英語学習”。カンタンで、実践的な学び方とは――。

一定の英語の知識があるのに「リスニングが苦手」と感じる＜2つの要因＞とは…

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シニア世代におススメ「英語学習」

最近、世界のニュースを見聞きすることが増えたり、様々なメディアにより海外との国境が薄れたりしていることを感じる人もいるでしょう。

そんな中、国際語である「英語」を学び直そうかな、と考える50代、60代、70代の方々が増えているようです。特に、英語学習は「脳のトレーニング」になることから、シニア世代にもおすすめです。

複数言語を話す人は、1つの言語を話す人よりも老化の加速リスクが約2分の1になるという研究結果も出ています＊。少しでも興味がある場合には、これを行わない手はありません。（出典：「Study suggests speaking more languages might keep you younger」https://www.tcd.ie/news_events/articles/2025/research-study-suggests-speaking-more-languages-might-keep-you-younger/）

では、何から始めればよいのでしょうか？

かつての英語教育で私たちが教え込まれたのは、「完璧な文法」と「単語の暗記」でした。ところが、単語を暗記するのは途方もなく広い範囲があり、いざ外国人を前にすると言葉が出てこないことが多々あります。

その原因が何かといえば、日本語の「〜です、ます」をそのまま英語に訳そうとする「直訳思考」にあったと著者は考えています。

なぜこうも日本語と英語は文の構造が異なっているのか

たとえば「英語は初心者です。」を訳そうとすると、まず「英語は」という主語が英語で言いにくい。



『リズムでつなげば どんどん話せる 英語はワン・ツー・スリー』（著：中山裕木子／マガジンハウス）

「英語」と「です」をそれぞれEnglishとisと訳して、English is...と言ってしまうと、その先が続かなくなってしまうのです。

「初心者」にbeginner（ビギナー）を思いついたとして、English is beginner.ですと「英語は初心者（という人）です」という内容になり、意味が伝わらない。

なぜこうも日本語と英語は文の構造が異なっていて、徹底的に直訳できない文ばかりなのか、と驚愕することが、長く英語を扱ってきた筆者にもあります。

たどりついた「シンプルな英語」

筆者は、「日本語から英語への翻訳」を生活の糧にしてきました。

英語の仕事に就くために、早期にTOEIC（R）の高得点や、英検（R）1級を取得したけれど、この「文構造の違い」に気付くまで、英語にはとことん苦戦しました。

頭の中でうまく日本語が英語に置きかわらなくて、フレーズや単語の暗記が足りないのか、と絶望していたのです。

そんなときに出会ったのが、「シンプルな英語」です。とにかく主語を出してみる、そして次に頭の中でブロックを組み立てるように、動詞を探し、そして次の単語を探すのです。そう、ワン、ツー、スリーのリズムで。

英語はワン、ツー、スリーのリズムで

★ワン

I （私は）

★ツー

am（何者かというと）

★スリー

a beginner. （初心者なんです）

「英語の話をしている」のが前提の状況であれば、これでも十分に伝わるでしょう。

★ワン

I’m （私は）

★ツー

learning （学んでます）

★スリー

English.（ 英語を）

「私は英語を勉強しています。」と先に言ってから、I am a beginner.と言えば、英語の初心者であることがよりうまく伝わるでしょう。

さらに学習が進めば、次のようにも言えるようになります。

★ワン

I’ve just （私はちょうど）

★ツー

started （始めました）

★スリー

learning English. （英語学習を）

こんな風に、ワン・ツー・スリー で英語ブロックをどんどん並べる方法で英語を組み立てることができるようになれば、口からスムーズに英語が出てきやすくなるのです。

著者はその理論を前提に、小学生から一生使える、英語の型を身につけるビギナー向けの本『リズムでつなげば どんどん話せる 英語はワン・ツー・スリー』を出版しました。

同書などを参考に、シニア世代も「シンプルな英語」を前提とした学習をあらためて楽しんでみてはいかがでしょうか。