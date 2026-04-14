男性が女性を演じる意味とは何か。現代劇と歌舞伎それぞれで女性を演じてきた篠井英介さんと尾上右近さんに、2人の舞台を長年観続けてきた関容子さんが切り込みます。（撮影：岡本隆史聞き手：関容子）【写真】2003年にブランチ役を演じた時の篠井さん* * * * * * *雷に打たれたような衝撃で――現代演劇の嫋やかな女方でありながら、映像では非常にアクの強い男の役も演じる篠井英介さん。少年の頃に杉村春子が演じる『欲望とい