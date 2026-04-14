お笑いタレントの山田花子（51）が、13歳長男の激変ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】山田花子の息子たち（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理もブログで紹介してきた。長男の激変ショットに反響13日には「お兄ちゃんが！！」と題した