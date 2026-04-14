広島県の横田知事と広島市の松井市長によるトップ会談が、約5年ぶりに開かれています。午前11時から広島市役所で始まった県と広島市のトップ会談。2021年2月以来、約5年ぶりの開催です。会談では、バス路線の維持をはじめとした今後の公共交通の在り方などについて協議しました。■広島市 松井一実市長「県においても利用者目線でのサービス向上、両立を見据えた連携方策に取り 組んでもらいたい。」■横田美香 知事「大変厳