高市早苗首相が4月13日、自民党本部でタレントで実業家のMEGUMIと対談を行った。自民党の広報誌企画の一環として実施され、女性リーダーとしての考え方やビジョン、プレッシャーとの向き合い方などについて語り合ったという。「かわいらしい質問」をした高市首相対談後、MEGUMIは取材に対し、「お肌のことや、どの色が似合うのかといった、かわいらしい質問をいただきました」と明かし、「アイシャドーやリップ、お洋服の色