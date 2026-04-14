地球温暖化に伴う気候変動は地球規模で様々な変化をもたらしています。その影響範囲は様々ですが、意外なことに「1日の長さ」にも及んでおり、21世紀から22世紀にかけて1日は1.33ミリ秒長くなると推定されています。しかし、この数値がどれほどの規模なのかという点についてはよく分かっていませんでした。ウィーン大学のMostafa Kiani Shahvandi氏とスイス連邦工科大学チューリッヒ校のBenedikt Soja氏は、過去360万年間の自転周