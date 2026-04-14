世界有数のコンクール・デレガンスへ世界遺産、法相宗大本山・薬師寺（奈良県奈良市）において、日本で唯一のコンクールデレガンスである『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2026』が4月11日から12日にかけて開催された。ベストオブショーは、『ロールス・ロイス・ファントムIエクスペリメンタルトルペードbyジャービス』が受賞している。【画像】世界遺産薬師寺に約70台の名車が集結！『コンコルソ・デレガンツァ・ジャパン2026