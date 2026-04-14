私はフミコ。私がくつろいでいると、娘のメイがふてくされながら毎月恒例の2万円を渡してきました。そして、彼氏の収入が不安で結婚できないと愚痴をこぼしてきたのです。私は「メイが稼げばいい」と軽く言いました。するとメイは、「無職のくせに偉そうなこと言うな！」とヒステリックに反論してきたのです。私が数十年働いてきて得た安息を、「ただの楽」だと決めつけたのです。腹が立った私は嫌味を言い返しました。メイは顔を