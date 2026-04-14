静岡県警がXで公開した「高速隊からのお知らせ」が、思わぬ形で話題を呼んでいます。タイヤのパンクに対する注意喚起という至って真面目な内容なのですが、添付された“参考画像”にツッコミが相次ぐ事態に……笑。〜高速隊からのお知らせ〜高速道路上では毎日どこかでタイヤのバースト(破裂)が発生しています。タイヤが空気圧不足や劣化・損傷した状態で高速走行すると、タイヤがバーストすることがあり、これは自身の安全だけで