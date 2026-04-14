リクルートマネジメントソリューションズは2026年4月13日、日経ビジネスと共同で実施した「企業の新卒採用実態調査2026」の分析結果を発表した。本調査は2026年2月12日から15日の期間、従業員規模100名以上の企業で採用領域に携わる正社員779名を対象に、インターネット調査にて実施された。○新卒採用とキャリア採用の比重が変化。5年後は「半々」の企業も増加現在の正社員採用状況では「新卒採用が多い」企業が38.3%で最多だが、