猫を『粘着質』にさせてしまう飼い主の行動3選 愛猫を幸せにしたいと願いつつも、そのかわいがり方によっては猫の自立心を知らない間に奪ってしまうことがあります。 以下に挙げる行動に、思い当たるものはないか確認してみましょう。 1.過剰に構いすぎる 猫がひとりでくつろいでいるときでも、飼い主の方から積極的に声をかけたり抱っこしようとしたりするケースがあります。一見すると愛情深い行動の