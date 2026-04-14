パラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収について、映画監督、ドキュメンタリー制作者、映画・テレビ業界の関係者ら1,476人以上が、「断固反対」のに署名した。 「この取引は、すでに進んでいるメディア構造の集中化をさらに進め、我々の業界、および我々が仕える観客にとって最も厳しいこの時期に、競争力を弱めることになる。結果として、クリエイタӦ