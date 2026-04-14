【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の北村匠海が主演を務めるフジテレビ系「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）が、13日にスタート。初の教師役を務める北村に、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い◆北村匠海主演「サバ缶、宇宙へ行く」福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷ